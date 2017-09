Buka Bab Baru, Madonna Pilih Hijrah ke Negara Ini

Madonna tampil dalam rangkaian Rebel Heart Tour di Zurich, Swiss, Desember 2015. Kisah awal karirnya akan diangkat difilmkan. (WALTER BIERI/EPA)

Madonna pindah dari Amerika Serikat. Dia kini menetap di sebuah tempat tinggal di Lisbon, Portugal. Kepindahan tersebut disampaikan penyanyi berusia 59 tahun itu kepada penggemar lewat Instagram.

Dia mengatakan bahwa ide-ide kreatifnya mulai mengalir di rumah barunya. Madonna saat ini memang bertekad mengerjakan album baru.

Dia juga ingin menyelesaikan sebuah film baru, yang kemudian disusul dengan ide pembuatan buku.

"Energi Portugal sangat menginspirasi. Saya merasa sangat kreatif dan hidup di sini dan saya berharap bisa mengerjakan film LOVED dan membuat musik baru !!!" kata Madona seperti dilansir laman Aceshowbiz, Senin (4/9).

"Ini akan menjadi bab berikutnya dalam buku saya! Inilah saatnya untuk menaklukkan dunia dari sudut pandang yang berbeda !!"sambungnya.

Materi baru yang mulai dikerjakan akan menjadi album studio ke-14 dari wanita berjuluk Ratu Pop itu. Dia terakhir mengeluarkan album pada 2015 lalu. Enam bulan setelah dirilis, Madonna memulai tur keliling dunia hingga selesai pada Maret 2016.

Sementara itu, Loved akan menjadi film terbaru Madonna sejak 2013. Dia menjalani debut sutradaranya lewat film Filth and Wisdom pada 2008.

Loved diadaptasi dari novel Andrew Sean Greer berjudul The Impossible Lives of Greta Wells. Film ini bakal bercerita tentang seorang wanita yang menemukan dirinya diangkut ke masa lalu.

Sumber : Jawapos.com