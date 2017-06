Buka Bisnis Baru, Syahrini: Omzetnya Bisa Mencapai Miliaran per Bulan

SHARES

jpnn.com, BOGOR - Syahrini mengaku mendapat begitu banyak berkah pada Ramadan kali ini. Dia baru saja pulang dari Jepang untuk memperbaiki pita suara.

Selama di Negeri Sakura, pelantun Sesuatu itu menemukan ide bisnis baru plus bertemu dengan bintang reality show Kim Kardashian. Keduanya bertemu ketika sama-sama mengunjungi sebuah butik.

Inces –sapaan yang dipopulerkan Syahrini sendiri– mengaku mengidolakan Kim yang begitu percaya diri meskipun punya banyak hater.

Menurut Inces, perempuan yang membintangi Keeping Up with the Kardashians itu sangat ramah dan rendah hati.

”Dia itu orang yang sangat sweet, humble. Beda ya kalau aku ketemu artis Indonesia, yang baru booming aja udah kayak nggak napak bumi,” cerita Inces dengan heboh ketika ditemui di tengah acara buka puasa bersama 2.500 anak yatim dan kaum duafa di Masjid Az Zikra, Sentul, Bogor, kemarin (18/6).

”Dia sangat bisa menyambut orang baru yang walaupun dia tidak tahu siapa kita. Menyambut, merangkul, ngobrol, nggak ada penjagaan ketat,” urainya.

Inces merasa sangat beruntung karena termasuk orang yang mendapat giliran masuk butik saat Kim sedang berada di dalam. Dia pun bisa bersama-sama dengan istri Kanye West itu sekitar 15 menit.

”Memang rezeki bulan Ramadan ya. Jadi, hanya aku yang boleh masuk, yang lain nggak,” kata Inces, lantas tertawa.