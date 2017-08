Bukan dengan Nafa Urbach, Zack Lee Posting Foto Dipeluk Cewek dan Bilang Sayang

jpnn.com, JAKARTA - Zack Lee kembali menjadi sorotan publik. Gara-garanya foto Zack yang sedang dipeluk cewek di tempat hiburan, beredar di media sosial.

Wanita dalam foto itu tampak bersandar di bahu suami Nafa Urbach. Tangannya merangkul Zack dari belakang.

Foto mesra tersebut diunggah oleh Zack dalam akun Instagram miliknya.

Dalam keterangannya, Zack mengucapkan selamat atas pembukaan tempat usaha wanita yang disebutnya sebagai my loved ones.

“Congrats my loved ones. New place at senopati. Its called glass. Please check it out. Good music good drink. Obviously. Good everything. Love u both,” tulis Zack dalam keterangan fotonya.

Postingan tersebut lantas di-capture akun Lambe Turah.

“Babang Zack udah maen sayang sayangaaan yaaahhh. Jadi kapan dong bang minceu ikutan disayang ama babang,” tulis Lambe Turah.

Postingan itu langsung dikomentari netizen.