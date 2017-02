Butuh Transfusi Darah, Jupe Minta Maaf

Julia Perez saat dibesuk rekan-rekannya. Foto: instagram juliaperrezz

jpnn.com - Kondisi Julia Perez tampaknya sedang menurun. Pasalnya pelantun lagu Belah Duren ini membutuhkan donor darah A+.

Hal itu diketahui dari postingan beberapa kerabat Jupe yang menginformasikan mantan istri Damian Perez tersebut tengah membutuhkan transfusi darah.

Beruntung, informasi itu disambut baik oleh beberapa netizen yang rela mendonorkan darahnya untuk pelantun lagu Aku Rapopo itu.

Tak berapa lama, Jupe mengunggah foto empat netizen yang sudah memberikan darahnya kepada dirinya.

Tak hanya itu, Jupe juga menyampaikan permohonan maaf karena tidak sempat mengucapkan terima kasih langsung kepada pendonor.

"Thanks so much udah mau donor darah buat Jupe. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian. Maaf tadi tidak bisa ditemui karena masih dalam pengawasan," tulis Jupe dalam keterangan foto yang dia unggah.(chi/jpnn)