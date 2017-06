Byur... Obama Berbasah Kuyup di Sungai Ayung

SHARES

jpnn.com, BALI - Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama benar-benar menikmati masa liburannya di Bali. Obama bersama sang istri, Michelle dan kedua putrinya, Sasha dan Malia menyempatkan rafting di Sungai Ayung, Minggu (25/6).

Presiden AS ke-44 itu tampak rileks dan bergaya dengan kaus dan celana pendek. Di perahu rafting ada tujuh orang, termasuk Obama, Michelle, Malia, Sasha, seorang pengawal dan dua pemandu yang masing-masing duduk di depan dan belakang.

Obama yang berhelm kuning dan pelampung duduk di baris ketiga dari depan bersama Michelle. Tokoh dunia yang sering mengaku sebagai ‘Anak Menteng’ itu duduk di sebelah kanan sembari sesekali mendayung.

Michelle juga terlihat santai. Kegembiriaan terlihat memancar dari keluarga yang pernah menjadi first family di AS itu.

Air tampak membasahi Obama dan keluarganya. Sesekali Obama berpegangan pada tali di perahu saat melintasi jeram.

Kegiatan Obama menikmati wisata petualangan itu pun mengundang sorotan media luar negeri. "White water briefing! The Obamas take some time away from their luxury $2,500-a-night Indonesian resort to enjoy some rafting with the whole family,” tulis laman Daily Mail menggambarkan masa liburan Obama dan keluarganya yang menginap di Four Seasons Hotel Ubud itu.

Washington Post juga mengabarkan kegiatan Obama beraung jeram. "Obama and family go river rafting during Indonesia vacation," demikian salah satu judul berita di salah satu media terkemuka di AS itu.(ara/jpnn)