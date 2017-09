Caisar dan Indadari Komunikasi Lewat SMS

jpnn.com, JAKARTA - Indadari tak menampik komunikasinya dengan suaminya Caisar Aditya saat ini sudah rengang. Bahkan komunikasi keduanya sempat terputus.

"Sempat lost contact, tapi alhamdulillah sambung lagi lewat SMS, kembali ke zaman dulu (komunikasi lewat SMS-red)," ucap Indadari sembari tertawa.

Wanita bercadar ini juga sudah ikhlas bila akhirnya bercerai dengan pria yang dulu begitu dia cintai itu.

Apa pun yang terjadi dengan rumah tangganya, Indadari yakin itu yang terbaik.

"Saya ikhlas jika ini ketentuan Allah. Hidup kan harus life must go on ya. Mungkin nanti Caisar akan ketemu jodoh yang lebih baik, begitupun saya," ucapnya.