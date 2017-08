Caisar Kembali Joget, Indadari: Akhir Cerita Kita

SHARES

jpnn.com, JAKARTA - Indadari dikabarkan jatuh sakit karena melihat suaminya Caisar kembali berjoget di televisi.

Lewat postingan Instagram story-nya yang diunggah kembali oleh akun gosip lambe nyinyir, terlihat tangan wanita bercadar itu tengah diinfus dan terbaring di rumah sakit.

Dia pun meminta didoakan.

"Please pray for us," tulis Indadari kemarin.

Dipostingan berikutnya, mantan istri Lucky Hakim ini membuat netizen bertanya-tanya mengenai kelanjutan rumah tangganya dengan Caisar.

Pasalnya, Indadari mengisyaratkan ada sesuatu yang tidak beres dalam rumah tangganya.

"Akhir cerita kita," imbuhnya lagi.(chi/jpnn)