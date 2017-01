Catat atau Simpan! Kalender MotoGP 2017

Juara Moto3 2016, Brad Binder (kiri), Juara MotoGP 2016, Marc Marquez (tengah) dan Juara Moto2 2016, Johann Zarco. Foto: crash

jpnn.com -FIM dan Dorna resmi merilis kalender balapan MotoGP 2017. Balapan malam di Losail International Circuit, Qatar, 26 Maret, akan membuka ajang kebut-kebutan yang kini sering disebut jauh lebih menarik ketimbang F1.

Terdapat 18 seri atau round. Simak saja, catat atau simpan jadwal berikut ini.

Kalender MotoGP 2017

(Seri - Tanggal - Grand Prix - Sirkuit)

Round 1: 26 Maret - GP Qatar - Losail International Circuit (balapan malam)

Round 2: 9 April - GP Argentina - Termas de Rio Hondo

Round 3: 23 April - GP Americas - Circuit of The Americas

Round 4: 7 Mei- GP Spanyol - Circuito de Jerez

Round 5: 21 Mei - GP Prancis - Le Mans

Round 6: 4 Juni - GP Italia - Autodromo del Mugello

Round 7: 11 Juni - GP Catalunya Catalunya

Round 8: 25 Juni - GP Belanda - TT Assen

Round 9: 2 Juli - GP Jerman - Sachsenring

Round 10: 6 Agustus - GP Ceko - Automotodrom Brno

Round 11: 13 Agustus - GP Austria - Red Bull Ring Spielberg

Round 12: 27 Agustus - GP Inggris - Silverstone

Round 13: 10 September - GP San Marino & Riviera di Rimini - Misano World Circuit Marco Simoncelli

Round 14: 24 September - GP Aragon - MotorLand Aragon

Round 15: 15 Oktober - GP Jepang - Two Ring Motegi

Round 16: 22 Oktober - GP Australia - Phillip Island

Round 17: 29 Oktober - GP Malaysia - Sepang International Circuit

Round 18: 12 November - GP Comunitat Valenciana - Comunitat Valenciana Ricardo Tormo