Catat Ya! Ini Deretan Film Live Action Baru Disney

jpnn.com - DISNEY kini punya banyak senjata untuk menarik orang menyaksikan film-filmnya.

Ada rilisan animasi keren Pixar, film-film superhero Marvel Studios, dan tentu saja jangan lupakan saga luar angkasa Star Wars dari Lucasfilm.

Belakangan, Disney lewat anak perusahaannya, Disney Studios Motion Picture Production, juga makin rajin mengeluarkan film live action.

Ada Alice in Wonderland (2010), Maleficent (2014), Cinderella (2015), The Jungle Book (2016), dan yang terbaru Beauty and the Beast (2017).

Secara pemasukan, film-film itu mencatat hasil manis.

Untuk membuatnya, tim produksi membutuhkan waktu bertahun-tahun dengan dukungan cast yang kuat dan teknologi supercanggih.

Menghidupkan kisah-kisah klasik dianggap Disney sebagai salah satu amunisi kuat menguasai pasar.

Tak heran jika dalam panel D23 Expo di Anaheim Convention Center, Los Angeles, pada 15 Juli mereka mengumumkan sederet proyek baru live action.