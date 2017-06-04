Cek Klasemen Sementara MotoGP Jelang Balapan di Mugello

jpnn.com - Seri keenam MotoGP bakal digeber di Autodromo del Mugello, Minggu (4/6), mulai pukul 19.00 WIB.
Si pemimpin klasemen sementara Maverick Vinales berada di start terdepan pada balapan 23 laps nanti. Namun rider Movistar Yamaha itu tak akan tenang, sebab pesaingnya di klasemen juga tak berada jauh di barisan start.
Valentino Rossi yang di klasemen berada di posisi keempat, start tepat di belakang Vinales. Sementara Dani Pedrosa, yang menempel Vinales dari posisi kedua klasemen, start di tempat ke-5.
Dengan jarak yang tak jauh, posisi di klasemen sementara besar kemungkinan akan berubah usai balapan di Mugello nanti. (adk/jpnn)
Klasemen Sementara MotoGP 2017:
No. Pembalap Motor Negara Poin
1. Maverick VINALES Yamaha SPA 85
2. Dani PEDROSA Honda SPA 68
3. Valentino ROSSI Yamaha ITA 62
4. Marc MARQUEZ Honda SPA 58
5. Johann ZARCO Yamaha FRA 55
6. Andrea DOVIZIOSO Ducati ITA 54
7. Cal CRUTCHLOW Honda GBR 40
8. Jorge LORENZO Ducati SPA 38
9. Jonas FOLGER Yamaha GER 38
10. Jack MILLER Honda AUS 29
11. Danilo PETRUCCI Ducati ITA 26
12. Scott REDDING Ducati GBR 26
13. Loris BAZ Ducati FRA 19
14. Aleix ESPARGARO Aprilia SPA 17
15. Andrea IANNONE Suzuki ITA 15
16. Alvaro BAUTISTA Ducati SPA 14
17. Tito RABAT Honda SPA 13
18. Hector BARBERA Ducati SPA 12
19. Karel ABRAHAM Ducati CZE 9
20. Alex RINS Suzuki SPA 7
21. Pol ESPARGARO KTM SPA 6
22. Bradley SMITH KTM GBR 6
23. Sam LOWES Aprilia GBR 2
24. Sylvain GUINTOLI Suzuki FRA 1
25. Takuya TSUDA Suzuki JPN -
Poin juara seri:
1=25, 2=20, 3=16, 4=13, 5=11, 6=10, 7=9, 8=8, 9=7, 10=6, 11=5, 12=4, 13=3, 14=2, 15=1