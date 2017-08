Cek Klasemen Sementara MotoGP Setelah Balapan Basah di Brno

SHARES

jpnn.com, BRNO - Marc Marquez masih memimpin klasemen sementara MotoGP, usai menjadi juara MotoGP Ceko di Automotodrom Brno, Minggu (6/8) malam WIB.

Marquez tampil cerdas di lintasan basah. Saat para rider masih bimbang akan mengganti sepeda motornya, Marquez diam-diam masuk pit dan jauh lebih cepat mendapatkan tunggangan yang pas di Brno.

Dengan kemenangan ini, Marquez mendulang 25 poin dan mengoleksi 154 angka dari sepuluh balapan. Si juara bertaha unggul 14 poin dari Maverick Vinales di tempat kedua. (adk/jpnn)

Klasemen sementara MotoGP 2017:

No. Pembalap Motor Negara Poin

1. Marc MARQUEZ Honda SPA 154

2. Maverick VINALES Yamaha SPA 140

3. Andrea DOVIZIOSO Ducati ITA 133

4. Valentino ROSSI Yamaha ITA 132

5. Dani PEDROSA Honda SPA 123

6. Johann ZARCO Yamaha FRA 88

7. Jonas FOLGER Yamaha GER 77

8. Danilo PETRUCCI Ducati ITA 75

9. Cal CRUTCHLOW Honda GBR 75

10. Jorge LORENZO Ducati SPA 66

11. Alvaro BAUTISTA Ducati SPA 44

12. Jack MILLER Honda AUS 43

13. Aleix ESPARGARO Aprilia SPA 40

14. Scott REDDING Ducati GBR 33

15. Loris BAZ Ducati FRA 31

16. Andrea IANNONE Suzuki ITA 28

17. Tito RABAT Honda SPA 23

18. Karel ABRAHAM Ducati CZE 23

19. Pol ESPARGARO KTM SPA 21

20. Hector BARBERA Ducati SPA 21

21. Alex RINS Suzuki SPA 12

22. Bradley SMITH KTM GBR 8

23. Michele PIRRO Ducati ITA 7

24. Sam LOWES Aprilia GBR 2

25. Sylvain GUINTOLI Suzuki FRA 1

26. Mika KALLIO KTM FIN -

27. Takuya TSUDA Suzuki JPN -

Poin juara seri:

1=25, 2=20, 3=16, 4=13, 5=11, 6=10, 7=9, 8=8, 9=7, 10=6, 11=5, 12=4, 13=3, 14=2, 15=1

(Seri - Tanggal - Grand Prix - Sirkuit)

Round 1: 26 Maret - GP Qatar - Losail International Circuit (juara: Maverick Vinales)

Round 2: 9 April - GP Argentina - Termas de Rio Hondo (Maverick Vinales)

Round 3: 23 April - GP Americas - Circuit of The Americas (Marc Marquez)

Round 4: 7 Mei- GP Spanyol - Circuito de Jerez (Dani Pedrosa)

Round 5: 21 Mei - GP Prancis - Le Mans (Maverick Vinales)

Round 6: 4 Juni - GP Italia - Autodromo del Mugello (Andrea Dovizioso)

Round 7: 11 Juni - GP Catalunya Catalunya (Andrea Dovizioso)

Round 8: 25 Juni - GP Belanda - TT Assen (Valentino Rossi)

Round 9: 2 Juli - GP Jerman - Sachsenring (Marc Marquez)

Round 10: 6 Agustus - GP Ceko - Automotodrom Brno (Marc Marquez)

Round 11: 13 Agustus - GP Austria - Red Bull Ring Spielberg

Round 12: 27 Agustus - GP Inggris - Silverstone

Round 13: 10 September - GP San Marino & Riviera di Rimini - Misano World Circuit Marco Simoncelli

Round 14: 24 September - GP Aragon - MotorLand Aragon

Round 15: 15 Oktober - GP Jepang - Two Ring Motegi

Round 16: 22 Oktober - GP Australia - Phillip Island

Round 17: 29 Oktober - GP Malaysia - Sepang International Circuit

Round 18: 12 November - GP Comunitat Valenciana - Comunitat Valenciana Ricardo Tormo