Cekidot, Beginilah Karier Aktris Bokep setelah Alih Profesi

jpnn.com - Sejumlah bintang porno kondang telah memutuskan banting setir untuk alih profesi. Mereka tanpa ragu meninggalkan industri film esek-esek yang telah mengantar kepada popularitas dan kekayaan.

Namun, awalnya memang tak mudah bagi para eks bintang film biru alias blue film itu untuk meniti profesi baru. Bahkan, begitu berhenti dari profesi lama, mereka justru sering diperlakukan seperti orang buangan di masyarakat.

Para mantan bintang bokep ketika memutuskan alih profesi memang harus berhadapan dengan sentimen negatif terhadap pekerjaan mereka sebelumnya. Namun, kesungguhan niat membuat mereka berhasil melalui sentimen itu dan justru sukses dengan profesi baru.

Berikut ini adalah sejumlah mantan bintang BF yang banting setir dan bisa sukses dengan profesi baru. Cekidot, Gan!



1. Jenna Jameson

Namaunya sangat kondang sebagai bintang BF era 1990-an hingga 2000-an. Pada 2003, Jenna menunjukkan minatnya yang lebih besar daripada menjadi bintang film porno.

Pada tahun itu pula Jenna meluncurkan bukunya yang berjudul How to Make Love Like a Porn Star: A Cautionary Tale. Autobiografi itu menjadi best-seller.

Minat yang besar pada menulis mengantar Jenna untuk menerbitkan novel erotis berjudul Sugar pada 2013. Pesohor kelahiran Las Vegas, 9 April 1974 itu juga menggunakan ketenarannya untuk tanpil di sejumlah film layar lebar, acara televisi, menjadi bintang video klip hingga games.

2. Lisa Ann

Pesohor asal Las Vegas ini kondang karena penampilannya dalam film BF bergenre MILF. Tapi namanya kian melambung ketika pada 2008 memarodikan sosok Sarah Palin, calon wakil presiden Amerika Serikat yang berpasangan dengan John McCain.