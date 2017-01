Celine Dion Isi Soundtrack Film Beauty and The Beast

Celine Dion. Foto Vegas

jpnn.com - Celine Dion akan menyanyikan salah satu lagu yang menjadi soundtrack film Beauty and The Beast.

‎Perempuan kelahiran Kanada itu akan menyanyikan lagu berjudul How Does A Moment Last Forever.

Celine merasa senang bisa menjadi bagian dari film Beauty and The Beast.‎

"Pengalaman paling mengesankan dalam hidup saya dan saya senang, karena kembali dipercaya untuk menyanyikan lagu di versi live-action Beauty and The Beast," kata Celine, Jumat (27/1).

President of Music for Walt Disney Studios Motion Pictures Production Mitchell Leib merupakan sosok yang membawa Celine‎ bergabung untuk mengisi soundtrack film Beauty and The Beast.

"Para pembuat film dan studio sangat bahagia karena Celine setuju menjadi bagian dalam film ini," ungkap Mitchell.

Lagu How Does A Moment Last Forever ditulis Alan Menken dan Tim Rice. How Does A Moment Last Forever merupakan lagu balad yang membuat pendengar mengenang saat berharga dalam hidup.

Selain dinyanyikan Celine, bagian dari lagu itu akan disisipkan sebagai musik latar pada akhir film.