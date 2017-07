Celine Dion Sudah Tak Muda, tapi Pose Tanpa Busananya Tetap Memesona

SHARES

jpnn.com - Celine Dion memang sudah tak muda lagi. Pada 30 Maret tahun depan, penyanyi kondang asal Kanada yang kini menyandang status janda itu akan genap menginjak usia 50.

Namun, hal itu bukan berarti membuat Celine minder untuk berpose menantang. Adalah Vogue Magazine yang memajang foto Celine dalam kondisi tanpa busana.

Pelantun My Heart Will Go On itu terlihat duduk di sebuah kursi dalam kondisi tanpa busana sama sekali. Celine menyilangkan kaki kanannya di atas kaki kirinya.

Tangan kanan Celine menutupi bagian dadanya. Sedangkan tangan kirinya tampak menyangga dagu dengan sebagian jarinya menutupi mulut dan pipinya.

Foto itu merupakan hasil jepretan Sophia Li, seorang editor entertainment di Vogue saat Celine di sela-sela pergantian kostum dalam pentasnya. Hot banget!

Vogue memajang foto itu melalui akunnya di Instagram. Foto itu sudah disukai lebih dari 125 ribu followers akun majalah fashion dan gaya hidup itu.(dailymail/ara/jpnn)