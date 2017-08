Cerita Bocor, Tetap Ditonton Belasan Juta

Game of Thrones

jpnn.com - Oh, MTV. Tahukah Anda, ketika bermain Game of Thrones, pilihannya hanya dua. Menang atau mati. Pada Minggu malam lalu waktu setempat, dua pergelaran besar tayang di TV secara berbarengan. Ada MTV Video Music Awards dan pemutaran episode final Game of Thrones season 7.

Dikutip dari Variety, jumlah penonton dua show itu berselisih jauh. MTV VMAs yang dipandu Katy Perry hanya disaksikan 5,68 juta penonton setelah ditayangkan di 10 jaringan TV.

Itu termasuk capaian terendah setelah tahun lalu mencatat 6,5 juta penonton, melorot dari 9,8 juta pada 2015.

Bagaimana dengan GoT? Meski diwarnai dengan kejadian bocornya cerita, episode itu ditonton 12,1 juta penonton. Ditambah dengan penonton di HBO GO dan aplikasi HBO Now, jumlah totalnya 16,5 juta penonton. Wow! (nor/c19/ayi)

Sumber : Jawa Pos