Cerita di Balik Iklan Norak Indoeskrim yang Bikin Internet Pecah

SHARES

jpnn.com - Sepekan terakhir, warganet dan pengguna media sosial dihebohkan iklan es krim yang jayus dan konyol. Iklat tersebut semakin viral setelah masuk Instagram situs humor 9gag.

Dimas Djayadiningrat, sutradara iklan itu, tidak menyangka karyanya jadi sepopuler sekarang.

Iklan tersebut menggabungkan semua elemen jayus di dunia. Yakni, sinetron legenda kolosal era 90-an dengan efek visual jelek, lengkap dengan setting kerajaan, adegan laga, dialog superdramatis, hingga kendaraan elang raksasa.

Setting tradisional itu digabungkan dengan benda-benda kekinian seperti smartphone (iPhone dengan case ukiran emas segede talenan), GPS (yang bisa ngomong: ”You are on the fastest route despite usual traffic”), hingga freezer berisi es krim.

Sejak diunggah di Instagram 9gag pada Sabtu (8/7), iklan tersebut ditonton 10,1 juta kali, sedangkan di Facebook ditonton 7,4 juta kali.

9gag memberinya caption: 100% Indonesian Masterpiece. Di kanal YouTube resmi Indoeskrim Nusantara, versi lengkapnya yang berdurasi tiga menit tersebut ditonton 1,3 juta kali.

Ternyata sutradara Dimas Djayadiningratlah yang berada di belakang iklan lucu Indoeskrim Nusantara itu. Meski menggarapnya dengan serius, Dimas terkejut juga karyanya menjadi sangat viral.

”Saya kaget sih, bisa juga ya masuk 9gag. Yang katanya generasi milenial adalah pencapaian luar biasa,” ujar Dimas, lantas tertawa.