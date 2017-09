Cerita Glenn Fredly Manggung Perdana di New York

Glenn Fredly. Foto dok Jawa Pos/jpnn.com

jpnn.com - Glenn Fredly masih disibukkan kegiatan jelang Konser Tanda Mata untuk Slank. Di tengah hectic-nya semua persiapan, dia sempat menghilang.

Selama tiga hari, Glenn meninggalkan Indonesia untuk tampil di Indonesian Street Festival (ISF) yang digelar di New York, Amerika Serikat, 26 Agustus 2017 lalu.

ISF 2017 adalah festival yang diadakan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan komite yang menampilkan beragam acara dan eksibisi budaya Indonesia. Termasuk salah satunya pertunjukan musik dari musisi-musisi tanah air.

Di tahun ketiga penyelenggaraan ISF ini, Glenn Fredly tampil di puncak acara. Membawakan enam lagu pilihan, termasuk Terpesona, Cinta dan Rahasia, You are My Everything, dan Rame-Rame, dia sukses menghibur sekitar enam ribu orang membanjiri Madison Avenue dan 5th Avenue Manhattan, New York yang ditutup khusus untuk penyelenggaraan ISF 2017.

"Ini pertama kali saya datang ke New York dan bermain di hadapan warga New York dan warga Indonesia yang ada di sini. Saya sangat suka dan bangga bisa hadir karena New York adalah salah satu kota favorit saya," kata Glenn Fredly kepada JawaPos.com, Senin (4/9).

ISF 2017 yang juga merupakan acara puncak perayaan Kemerdekaan RI ke-72 ini, dibuka langsung oleh Duta Besar RI di Washington DC, Budi Bowoleksono dan Konsul Jenderal RI untuk New York, Abdul Kadir Jailani.

Sepulang dari New York, mantan pacar Aura Kasih itu langsung melanjutkan persiapan konser #TNDMT (Tanda Mata) Glenn Fredly Untuk Slank. Konser itu akan digelar di Gandaria City Hall pada 30 September 2017 mendatang.

Konser ini merupakan konser kedua Glenn Fredly yang dipersembahkan untuk musisi lain. Sebelumnya, 30 September 2016 lalu, dia menggelar Konser Tanda Mata Untuk Ruth Sahanaya di Balai Sarbini, Jakarta.

Sumber : Jawapos.com