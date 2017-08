Cerita Ibu Gigi Hadid Hampir Bunuh Diri karena Digigit Kutu

jpnn.com - Di balik senyum manisnya, Yolanda Hadid ternyata menderita penyakit lyme (lumpuh karena digigit kutu) cukup lama. Bahkan, ibu dua supermodel Bella dan Gigi Hadid ini sempat ingin bunuh diri karena putus asa.

Hal tersebut diutarakannya dalam buku memoar yang berjudul "Believe Me: My Battle with the Invisibility of Lyme Disease".

Dikutip oleh People, Yolanda pernah berencana untuk bunuh diri saat perjalanan ke Florida bersama mantan suaminya, David Foster.

"Aku melepaskan bajuku dan masuk ke dalam laut biru yang keren dan menenangkan," tulisnya.

"Ombak dengan lembut membersihkan tubuh telanjangku dan aku dapat merasakan arus menarikku. Air mata mengalir keluar dari mataku, berlinang di pipiku, dan berbaur dengan air asin ketika aku mencoba berpikir untuk menyatu dengan pasang surut air dan mengalir," tutur sang presenter.

"Tuhan tolong bawa aku pergi bersama gelombang. Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Tolong bawa tubuhku pergi. Aku hanya ingin menghilang," lanjut Yolanda.

"Gambaran jelas mengenai ketiga anakku kemudian muncul di pikiranku. Itu segera menyadarkanku dan itulah satu-satunya yang menghalangiku untuk menenggelamkan diri sendiri."

Meski hampir bunuh diri, Yolanda bersyukur dia masih diberi kesempatan untuk hidup. "Sesulit lima tahun terakhir ini, aku sangat bersyukur bahwa perjalanan ini telah mem­buatku hidup dalam terang," kata bintang serial The Real Housewives of Beverly Hills.

