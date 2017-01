Chelsea Islan Pamer Rambut Baru Nih, Demen atau Nggak?

Chelsea Islan. Foto: Instagram/chelseaislan

JPNN.Com - Artis peran Chelsea Islan membuka lembaran baru 2017 dengan penampilan baru. Dia baru saja memangkas rambut panjangnya menjadi lebih pendek.

Chelsea lantas memamerkan gaya baru rambutnya. Pemain film Headshot itu memajang fotonya dengan model rambutnya yang baru di Instagram.

"Voila! My New Year's Resolution: New Haircut. Welcoming 2017!" tulis Chelsea Islan sebagai keterangan foto.

Spontan, penampilan baru Chelsea menuai respons netizen. Sebagian penggemarnya menilai pemain di komedia situasi Tetangga Masa Gitu itu tetap cantik.

"Cantiknya sempurna Chelsea Islan ini," puji @budimanhendra21.

"I like your new hair Chelsea," tulis @wandarezpect.

"Tetap cantik mau gimana aja kak," komentar @christianfernandesp.

"Nice haircut, charming and lovely," kata @santoso_patrick.(ded/JPG)