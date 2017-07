Chelsea Siapkan Rp 1,2 Triliun Untuk Alvaro Morata

SHARES

jpnn.com, LONDON - Juara Premier League, Chelsea menjadi klub yang paling punya peluang mendatangkan Alvaro Morata dari Real Madrid.

AS menyebutkan, Chelsea sudah menyiapkan dana sebesar EUR 80 juta atau sekitar Rp 1.2 triliun untuk mendaratkan Morata ke Stamford Bridge. Sumber AS, yang terlibat dalam 'proyek' Morata, mengatakan The Blues akan mengajukan proposal tersebut dalam beberapa hari ke depan.

Morata sempat digadang-gadang akan dibeli Manchester United. Namun sepertinya Madrid dan MU masih belum menemukan kata sepakat. Padahal angka yang ditawarkan MU sebenarnya tak jauh beda dengan Chelsea.

Sumber AS itu menyebutkan, saat ini pihak-pihak yang terlibat dalam urusan transfer Madrid lebih dekat dengan Chelsea ketimbang MU.

Di awal musim, sang pelatih Chelsea, Antonio Conte juga sempat mengungkap Morata adalah salah satu penyerang incarannya.

Morata sendiri kini sudah berada di Valdebebas, markas latihan Madrid. Namun kabarnya Morata dan Madrid sepakat tidak membawa Morata dalam tur pramusim Madrid ke Amerika Serikat, untuk mempercepat proses transfer. (adk/jpnn)