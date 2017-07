Chester Inspirasi Banyak Musisi

SHARES

jpnn.com - Kepergian mendadak Chester Bennington juga membuat terpukul rekan-rekannya sesama musisi. Testimoni dari mereka bermunculan di media sosial, tak lama setelah kabar berpulangnya juru teriak Linkin Park itu tersiar, Kamis (20/7).

’’Sangat, amat patah hati. Aku bakal mengenang setiap waktu kita nongkrong atau manggung bersama. Doa dan dukaku menyertai keluarga dan fans. #RIPCHESTER,’’ cuit drumer Blink-182 Travis Barker. Pada 28 dan 30 Juli, bandnya dan Linkin Park dijadwalkan tampil untuk gigs Blinkin Park di New York dan Pennsylvania.

One Republic dan Imagine Dragons juga menyatakan duka. Joar Anfinset, personel band asal Swedia Dream Drop adalah orang terakhir yang cuitannya Bennington di Twitter. Dia mengenang sang vokalis sebagai sosok baik hati.

Kala itu Anfinset meminta Bennington mendengarkan karya terbaru bandnya. Dia sempat memuji Dream Drop sangat berpotensi serta memotivasi band itu untuk terus mengasah skill menulis lagu.

’’Aku sangat menghargai pendapatnya. Cuitannya sangat berharga buat kami,’’ ungkapnya.

Ucapan belasungkawa juga datang dari frontman One Ok Rock, Taka. Bandnya masuk list bintang tamu di rangkaian konser Linkin Park, One More Light World Tour, di empat kota mulai 27 Juli nanti.

’’Tidak percaya, kami harusnya bertemu beberapa hari mendatang... Kamu adalah inspirasi buatku dan banyak musisi lainnya. Kamu adalah alasan kami membentuk band,’’ tulisnya di Instagram.

Vokalis band Korea FT Island Lee Hong-ki mengaku sempat menganggap berita kepergian Bennington adalah hoax.