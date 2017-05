Choi Young-jae, Bodyguard Ganteng Pengawal Presiden yang Bikin Wanita Terkulai

Choi Young-jae. Foto-foto: Korea Times

jpnn.com, SEOUL - Dia bukan bintang Korea di K-Drama atau K-Pop. Choi Young-jae seorang bodyguard ganteng yang telah membuat banyak wanita terkulai.

Korea Selatan punya presiden baru bernama Moon Jae-in. Namun yang menjadi perbincangan ramai netizen bukan soal Pak Presiden, tetapi ketampanan pengawalnya bernama Choi Young-jae.

Pria 36 tahun itu seperti bayangan Moon Jae-in saat masa kampaye pilpres bakal berakhir. Choi Young-jae telah menjadi sensasi global.

Ketampanannya yang menakjubkan, dengan garis rahangnya yang kuat, tatapan mata yang tajam dan rambut rapi, membuat banyak wanita pingsan. "Permisi ini pengawal presiden baru Korea," tulis netizen, elena yip di @elena_yip.

Tak butuh waktu lama, cuitan elena disambut antusias. "Dia tampak romantis, pahlawan wanita yang pemberani," tulis Yulin Kuang di @YulinKuang. "Tubuhku perlu dijaga," sahut Melinda Salisbuty di @MESalisbury.

Choi Young-jae yang akhirnya mengetahui dirinya menjadi perhatian, mengaku bingung. "Saya tidak ingin mencuri perhatian. Saya khawatir dengan sorotan dan perhatian yang terfokus ke saya. Perhatian harus diberikan kepada presiden, bukan saya," kata Choi di The Korea Times.

Namun ini semua sudah terjadi Choi. "Presiden itu aman, tapi bagaimana hati kami... less so," tulis Not Proud. Or Tired di @mostlymartha. (adk/jpnn)