Ciee, Maia Estianty Doakan Ahmad Dhani

Musisi Maia Estianty saat menghadiri sebuah acara di Jakarta, Selasa (14/4). Foto: Ricardo/JPNN.com Ilustrasi by: Ricardo/JPNN.com

SHARES

jpnn.com - Maia Estianty mendoakan mantan suaminya Ahmad Dhani agar menang dalam Pilkada di Kabupaten Bekasi.

Menurut dia, niat Dhani untuk maju dalam Pilkada Bekasi memiliki tujuan yang baik.

Karenanya, ibu tiga anak ini mendoakan yang terbaik untuk Dhani.

"Ya mudah-mudahan all the best buat yang terbaik. Mas Dhani kan bertujuan baik untuk memperbaiki dan memajukan Bekasi," kata Maia saat ditemui di kawasan Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (15/2).

Namun, Maia juga menyarankan Dhani agar jangan kapok berpolitik jika pentolan grup band Dewa 19 itu kalah di Pilkada Bekasi.

"Kalau menang pun, anak-anak akan bangga. Kalau enggak menang, ya coba lagi aja. Semua butuh perjuangan," tutup Maia. (mg5/JPNN)