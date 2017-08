Ciee..Denada Didoakan Segera Jadian dengan Duda Keren Ini

Denada. Foto dok JP/JPNN.com

SHARES

jpnn.com - Penggemar gosip masih bertanya-tanya apa alasan berakhirnya hubungan Denada Tambunan dan Ihsan Tarore. Tapi ternyata Denada sendiri tampaknya sudah move on.

Baru-baru ini dia mem-post foto bersama Marcellino Lefrandt. Dalam foto, tampak Denada dan Marcellino sedang meet-up di sebuah restoran.

Keduanya tersenyum ke arah kamera. "Had a great catching up with @marcelinolefrandt. After 700 years or so," tulis Dena.

Tak hanya Denada, Marcellino juga memajang fotonya dengan mantan rapper yang sempat banting setir ke dangdut itu di Instagram miliknya.

Mantan suami Dewi Rezer ini mengaku senang bertemu dan berbagi cerita dengan pelantun Sambutlah itu.

"Great chat with @denadaindonesia. Pembahasan dan percakapan yang seru, sharing about life dan juga future project untuk memajukan Bangsa dan Tanah Air," ujar Marcellino.

Foto yang menampilkan janda dan duda ini membuat penasaran netizen. Mereka berharap, agar kedua seleb ini menjadi pasangan kekasih.

"Pasangan yng sangat cocok banget," kata warganet. "Berharap mereka segera jadian," ujar yang lain.