Cinta Laura Jadi Cewek Jutek di Film Hollywood

Foto: Fedrik/Jawa Pos/JPNN.com Ilustrasi : Fedrik/Jawa Pos

jpnn.com - Cinta Laura Kiehl kembali mendapatkan peran di film produksi Hollywood.

Yakni, drama komedi musikal berjudul Crazy for the Boys garapan All For One Media Corp.

Film yang rencananya tayang tahun depan itu memasuki tahap praproduksi. Seluruh cast, termasuk Cinta, telah diumumkan pada Rabu (28/6).

Herdiana Kiehl, ibunda Cinta, membenarkan hal tersebut. Dia menyatakan, Cinta saat ini berada di Los Angeles untuk rehearsal.

Proses syuting bakal dimulai pekan depan hingga Agustus mendatang di Savannah, Georgia.

"Cinta Lebaran kali ini rela nggak mudik ke Indonesia karena harus latihan total," ungkap Herdiana saat dihubungi via telepon kemarin.

Cinta mengikuti casting sejak April lalu. Dia harus unjuk kemampuan di depan produser Brian Lukow dan sutradara Michael Guigui.

Cinta pun berakting ala gadis jutek dan sassy. Sehari sebelum Lebaran (24/6), pihak studio mengabari manajer Cinta di AS bahwa Cinta terpilih bermain di Crazy for the Boys.