Cinta Laura Tolak Uji Kosmetik pada Binatang

jpnn.com, JAKARTA - Sebagai penyayang binatang, artis peran Cinta Laura mengecam adanya uji kosmetik pada binatang.

Dara kelahiran Jerman, 24 tahun itu mengungkapkan kekesalannya itu dengan mengikuti kampanye anti uji kosmetik pada binatang saat car free day di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (3/9).

Sebagai bentuk protes, wanita yang kini menetap di Los Angeles, Amerika Serikat itu rela berjalan kaki dari depan UOB Plaza hingga Bundaran HI dan kembali ke UOB Plaza.

"Aku suka banget sama binatang, dari kucing, anjing, lumba-lumba atau everything you named it, aku sayang banget sama binatang apapun itu," kata Cinta Laura.

Pemain film The Ninth Passenger itu sedih karena setiap satu tahun setidaknya ada setengah juta hewan yang disakiti dan dibunuh hanya untuk uji coba kosmetik.

“Kita harus berhenti menggunakan binatang untuk percobaan kosmetik, karena ada cara lain zaman sekarang untuk bisa mengetes kosmetik atau juga obat-obatan. Bisa lewat software komputer atau human cells,” terangnya.

Menurut pelantun lagu Klik itu, hingga saat ini masih banyak perusahaan kosmetik yang melakukan uji produkanya pada binatang.

“Kadang orang lupa bahwa lipstik atau bedak yang kita pakai, banyak banget hewan yang dikorbankan biar kita dapat menggunakan produk itu. That's not fair," tukasnya.