Citi Indonesia-Mercy Corps Dorong Petani dan Pengusaha Mikro Kecil

jpnn.com - Citi Indonesia melalui Citi Peka (Peduli dan BerKarya) bersama dengan mitra pelaksana Mercy Corps Indonesia merampungkan program financial education and empowerment goes digital and mobile (FEED Mobile) kepada petani dan pengusaha mikro kecil di kabupaten Indramayu, Jawa Barat dengan menggadakan workshop bertema Road Towards a Financially Literate Generation.

Di mana dalam workshop Citi Indonesia dan Mercy Corps Indonesia memaparkan keberhasilan dan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program, termasuk kisah sukses 20 penerima manfaat program FEED Mobile.

"OJK sangat mendukung dan memberikan apresiasi pelaksanaan program FEED Mobile ini. Melalui program ini diharapkan bisa memberikan pendidikan keuangan dan mengembangkan potensi pengusaha mikro kecil di Indonesia, khususnya kepada masyarakat di kabupaten Indramayu," ujar Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan OJK Eko Ariantoro.

Selain itu juga diharapkan bisa menjadi katalisator bagi berbagai pihak untuk bisa melaksanakan hal serupa.

Sementara Country Head of Corporate Affairs Citi Indonesia Elvera Makki mengatakan, program ini berhasil menjangkau penerima manfaat dengan jumlah melebihi target karena pendekatan digital yang dilakukan.

"Digitalisasi merupakan tren yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perkembangan dunia, hingga ke kota-kota kecil," tutur Elvera.

Selain menerapkan digitalisasi sebagai fokus bisnis Citi, hal itu juga diimplementasikan ke dalam kegiatan kemasyarakatan yang termasuk dalam FEED Mobile.

Melalui pendanaan dari Citi Foundation, program FEED monile telah berhasil menjangkau sebanyak 12.950 penerima manfaat yang telah dilatih dalam literasi keuangan dan pengembangan usaha, di mana sebanyak 3.477 total penerima manfaat bisa mengakses tabungan atau produk keuangan dari lembaga keuangan formal yang sesuai dengan kebutuhan mereka.