CNBLUE Minta Camilan Khas Indonesia Sebelum Manggung di Tangsel

jpnn.com - Nanti malam, Sabtu (15/7), CNBLUE akhirnya tiba akan melangsungkan konser tunggal kedua di Indonesia yang bertajuk Between Us di hall 5 & 6 ICE, BSD City, Tangerang Selatan, Banten.

Selama lebih dari 2 jam, Jung Yong-hwa (vokal dan gitar), Lee Jong-hyun (vokal dan gitar), Kang Min-hyuk (drum), serta Lee Jung-shin (bas) akan menghibur Boice, sapaan fans CNBLUE.

Mereka bakal membawakan sekitar 25 lagu hit. Mulai yang bikin galau, baper, tersanjung, hingga jingkrak-jingkrak happy.

Konser tersebut merupakan rangkaian tur promo minialbum 7ºCN yang dirilis pada 20 Maret lalu. Between Us adalah title track dari minialbum ke-7 Yong-hwa dkk tersebut.

’’Indonesia merupakan negara keempat yang menjadi destinasi tur setelah Korsel, Singapura, dan Filipina,’’ jelas Mega Indah, media relation promotor IME Indonesia.

Beberapa lagu dari minialbum 7ºCN yang siap dibawakan adalah It’s You, When I Was Young, Manito, Royal Rumble, dan Calling You. Selain enam lagu tersebut, band asuhan FNC Entertainment itu akan membawakan lagu hit mereka sejak 2010 hingga 2016.

Yang pasti, CNBLUE bakal kangen-kangenan dengan Boice Indonesia karena kali terakhir menghelat konser di sini pada 2013.

Dalam sebuah video di akun Instagram IME Indonesia, keempat personel mengungkapkan antusiasmenya menjelang konser di ICE.