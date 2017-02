Coba Jenis Herbal Ini Deh Buat Atasi Flu

Influenza. Foto: Newsfirst

jpnn.com - Musim hujan saat ini penyakit influenza paling banyak mendera kekebalan tubuh kita.

Meskipun sering dianggap remeh, tapi penyakit pilek cukup membuat repot penderitanya.

Bukan cuma itu, penyakit influenza bahkan bisa menjadi sangat mematikan, khususnya bagi mereka yang berusia lanjut maupun anak-anak apabila tidak segera ditangani.

Berikut ini beberapa herba yang bisa atasi flu, seperti dilansir laman Care2:

1. Echinacea

Penelitian di Medical Herbalism: The Science and Practice of Herbal Medicine menemukan bahwa ekstrak Echinacea secara signifikan mengurangi risiko berulang infeksi pernafasan.

Gunakan satu sendok teh herbal kering kedalam satu cangkir air mendidih. Minum satu cangkir tiga kali sehari pada tanda-tanda pertama dari pilek atau flu.

2. Elderberry