Conte: Premier League Belum Berakhir

Antonio Conte. Foto: AFP

jpnn.com -Manajer Chelsea, Antonio Conte belum mau jemawa dengan hasil yang ditorehkan timnya hingga pekan ke-24 Premier League.

Di klasemen sementara saat ini, The Blues memimpin dengan 59 poin, berjarak sembilan angka dari Tottenham Hotspur di peringkat kedua.

"Sekarang kami berada di puncak, namun liga ini sangat sulit. Bagi saya sekarang sangat penting untuk menjaga momentum," ujar Conte kepada BBC.

Chelsea telah memenangkan 16 dari 18 pertandingan terakhir. Di pekan ke-25 ini, Garry Cahil cs 'hanya' akan bertandang ke markas tim peringkat ke-12, Burnley.

"Jika Anda mendukung kami, bukan lawan kami, itu akan sangat penting artinya. Karena liga belum berakhir," tandas Conte. (adk/jpnn)

Pekan ke-25 Premier League

11 Februari (WIB)

19.30 Arsenal vs Hull City

22.00 Manchester United vs Watford

22.00 Middlesbrough vs Everton

22.00 Stoke City vs Crystal Palace

22.00 Sunderland vs Southampton

22.00 West Ham United vs West Bromwich Albion

12 Februari

00.30 Liverpool vs Tottenham Hotspur

20.30 Burnley vs Chelsea

23.00 Swansea City vs Leicester City

14 Februari

03.00 Bournemouth vs Manchester City