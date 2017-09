Curhat Raisa di Malam Pernikahan Bikin Haru

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan Raias dan Hamish Daud segera melangsungkan pernikahan di gedung Mid Plaza, Sudirman, Jakarta Pusat, besok, Minggu (3/9).

Di malam jelang menikah, pelantun lagu Mantan Terindah itu menuliskan perasaannya yang akan meninggalkan rumah orangtuanya. Seperti yang terlihat pada akun Instagram pribadinya.

“Sungkeman, pengajian, dan ngeyeuk sereuh dalam kehangatan rumah yang selama 27 tahun ini saya tinggali. So much love, warmth, and memories in this home, and those, I will carry with me to my new home,” tulis Raisa sebagai keterangan foto yang diunggahnya pada Sabtu (2/9).

Alhasil, warganet memberikan komentarnya. Seakan ikut menyelami perasaan Raisa, mereka pun mendoakan acara berjalan lancar.

“H-1 udah resmi jadi suami orang ganteng,” celetuk akun natal.desi. “AKU BELUM BISA RELA @raisa6690,” tulis akun mrseventy6.

“Selamattt ka yaya, semoga kebahagiannya segera keteransfer ke aku,” balas s_dilla95. “Selamat ya tan mantan,” lanjut bliadhim.