D23 Expo, Pesta Kaum Fanatik

jpnn.com - Memiliki fans yang begitu loyal boleh jadi adalah capaian tak ternilai Disney. Siapa pun bisa melihat antusiasme besar mereka yang selama tiga hari menjejali venue D23 Expo 2017 yang berlangsung di Anaheim Convention Center, California.

Sama dengan dua hari sebelumnya, pada hari terakhir Minggu (16/7) pagi waktu setempat (Senin dini hari WIB), antrean masuk sudah mengular. Tak sedikit yang berdandan seperti karakter-karakter rilisan perusahaan hiburan yang berpusat di Burbank, California, itu.

Panel-panel yang disediakan juga diburu. Salah satunya sesi Tangled The Series yang menghadirkan bintang-bintang pengisi suaranya seperti Zachary Levi dan Mandy Moore. Tayangan TV Disney Channel itu banyak disukai. Ketika diberi kesempatan bertanya, pengunjung pun berebutan.

’’Saya penggemar berat Tangled. Tahun depan akan menikah dengan tema Tangled. Bisakah kalian membantu kami mengucapkan selamat,’’ kata seorang fans sambil terisak. Dia mengenakan kostum ala Rapunzel, head to toe.

Panel lain yang tak kalah spektakuler adalah pertunjukan solo Alan Menken dalam show bertajuk A Whole New World. Bagi fans garis keras Disney, nama tersebut adalah legend.

Tangan dingin maestro musik inilah yang melahirkan lagu-lagu animasi Disney yang begitu indah dan everlasting. Mulai The Little Mermaid, Beauty and the Beast, hingga Aladdin.

Alhasil, ketika dia naik panggung, fans menyambutnya dengan histeris. ’’Kenalkan, ini meja kerja saya,’’ kata Menken, lalu memainkan piano.

Selama 1,5 jam dia bermain piano dan bernyanyi diselingi berbagai cerita menarik yang mewarnai karirnya. ’’Ayah saya dokter gigi. Dia buka praktik di garasi. Saya tiap hari dengan suara bor ssssshhh, sssshh,’’ cerita pria 67 tahun tersebut.