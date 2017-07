Daebak! Cap Tangan Joe Taslim Ada di Star Park

SHARES

jpnn.com - KARIER aktor Joe Taslim semakin cemerlang di industri perfilman dunia.

Tak hanya di Hollywood, pria kelahiran Palembang itu juga sudah membuktikan kepiawaiannya berakting di industri film Korea Selatan lewat Swordsman.

Sebagai apresiasi di bidang perfilman, Joe mendapat kehormatan untuk mengabadikan handprint alias cap telapak tangan di MBC Global Media Center.

Handprint tersebut dibuat saat dia mendapat penghargaan APAN StarAward 2016 lalu untuk kategori Best APAN Actors perwakilan dari Indonesia.

Handprint yang dibingkai dengan bintang berwarna emas itu diletakan di jalan setapak bernama Star Street di wilayah Seongam-ro, Mapo-gu, Seoul itu bersanding dengan handprint deretan seleb Korea top lainnya, seperti Kim Woo-bin, Song Joong-ki, Lee Seung-gi, Jung Yong-hwa 'CNBLUE', serta masih banyak yang lainnya.

Pemain film Fast & Furius 6 dan Star Trek Beyond itu mengungkapkan kebahagiaannya itu lewan akun Instagram-nya @joe_taslim.

Foto tersebut pertama kali diunggah oleh wanita bernama Shinta Dewi di akun Instagramnya.

"Hey Thanks, Cute Hand, my first handprint I guess, Thanks MBC," tulis Joe pada keterangan fotonya.