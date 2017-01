Daftar Mobil Honda Terlaris, New Mobilio Juaranya

Ilustrasi. Foto: AFP

JPNN.com - Honda memecahkan rekor penjualan tahunan tertinggi dalam sejarah di Indonesia pada 2016 lalu.

Pabrikan asal Jepang itu mencatat penjualan sejumlah 199.364 unit sepanjang 2016.

Jumlah itu meningkat sebesar 25,18 persen udibanding tahun sebelumnya, yaitu 159.253 unit.

Pada Desember 2016, Honda telah membukukan penjualan bulanan sejumlah 13.926 unit.

Kontributor terbesar dalam peningkatan penjualan Honda di Indonesia tahun 2016 datang dari beberapa model unggulan.

Seperti New Honda Mobilio, Honda BR-V, New Honda Brio Satya, Honda HR-V 1.5L, dan All New Honda Jazz.

Di urutan pertama, New Honda Mobilio mencatat penjualan total sejumlah 39.482 unit sepanjang 2016.

Khusus Desember, penjualan mencapai 2.016 unit. (far)