Dani Alves Tes Kesehatan di PSG, Lo..Guardiola dan City Bagaimana?

jpnn.com, PARIS - Full-back asal Brasil, Dani Alves dilaporkan segera berbaju Paris Saint-Germain. Pemain yang putus kontrak dengan Juventus bulan lalu itu disebut sedang tes kesehatan bersama PSG.

Laporan di Prancis mengatakan, Alves akan menandatangani kontrak dengan PSG dengan status bebas transfer.

Dani Alves is in Paris to complete his medical ahead of a move to PSG. Looks like he's rejected Pep and Man City. (Source: Various) pic.twitter.com/fFDUACLrGU — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) 11 Juli 2017