Daniel Mananta Ternyata Pernah Jadi Penjaga Toko di Mangga Dua

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Daniel Mananta diketahui memulai karier di dunia hiburan setelah menjadi pemenang MTV VJ Hunt pada 2003 silam.

Namun tidak banyak yang mengetahi jika pria kelahiran Jakarta, 36 tahun itu sempat menjadi penjaga toko di Mangga Dua, Jakarta Barat.

Hal tersebut diungkap Daniel melalui Instastory pribadinya. Awalnya Daniel mengatakan tengah mampir ke toko milik sang ayah, Awie & Amo, di Pasar Pagi Mangga Dua.

"So, akhirnya, karena gue mempunyai dua jam waktu ekstra, gue mampir dulu ke Mangga Dua. Ha... Yes! Gue ini lagi ada di toko bokap gue. Tada...! This is my dad's shop," ucap Daniel.

Tidak lama berselang, suami Viola Maria itu mengungkapkan masa lalunya yang sempat menjadi penjaga toko.

"So, let me tell you a little bit about my life. Pas gue balik dari Australia tahun 2002, saat itu akhirnya gue kayak enam bulan sampai delapan bulan kerja di toko bokap gue, di sini, exactly di sini, sebelum akhirnya gue jadi VJ," ungkapnya.

"Jadi, selama enam sampai delapan bulan, ini adalah view gue, literally, dan gue jualan baju ke ibu-ibu, bapak-bapak, jualan grosiran, di Pasar Pagi Mangga Dua. Toko bokap gue udah 30 tahun kali, ya. Dengan toko grosiran ini, dia berhasil menyekolahkan gue ke Australia, menyekolahkan adik gue ke Australia," pungkas Daniel. (Jlo/jpnn)