Danone Aqua dan H&M Indonesia Luncurkan Program Bottle2Fashion

jpnn.com, BALI - Danone Aqua dan H&M Indonesia melakukan penandatanganan komitmen kerja sama proyek Bottle2Fashion.

Proyek itu bertujuan mendukung program pemerintah Indonesia mengolah kembali sampah botol plastik menjadi produk fashion.

Selain itu, kerja sama tersebut juga dalam rangka mengurangi sampah plastik di laut.

Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Presiden Direktur PT Tirta Investama (Danone Aqua) Corine Tap dan Country Manager Production H&M Indonesia Jessica Vilhelmsson.

Penandatanganan kerja sama ini juga disaksikan oleh Deputi Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Maritim Arif Havas Oegroseno.

Penandatanganan ini dilakukan bersamaan dengan acara Launching of The Alliance for Marine Plastic Solutions Forum di Bali.

"Proyek Bottle2Fashion ini adalah bentuk nyata ambisi Danone Aqua untuk mengumpulkan kembali lebih banyak sampah botol plastik dari yang dihasilkan pada 2030," kata Corine.

Dia menambahkan, penyelesaian masalah sampah plastik di Indonesia harus dilakukan melalui kolaborasi multi pihak.