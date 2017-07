Dapat Pesan Bernada Rasisme, Petra Sihombing Acungkan Jari Tengah

SHARES

jpnn.com - Petra Sihombing berang gara-gara ulah seseorang yang mengirimkan pesan bernada rasisme kepadanya. Direct tersebut terkait pacar Firina Sinatrya yang berdarah indo.

“Syalom petra, Aku hanya mau sharing kalau seumur hidup gua blm pernah lihat cewek indo itu ada yang baik dan tulus…semoga pacar km ini yang pertama ..kenapa gak cari orang batak sj atau indonesia asli .. GBU,” demikian isi pesan tersebut.

Mendapati hal ini, Petra pun beraksi. Dia membalas pesan tersebut dengan stiker tangan denga jari tengah teracung.

“This is for you rasict f*cks,” tulisnya.

Interaksi Petra dengan pengirim pesan tersebut kemudian diunggah akun gosip Instagram @lambe_lamis.

Akibatnya, banyak netizen yang mengomentari sikap Petra tersebut. Sebagian besar dari mereka mendukung apa yang dilakukan Petra.

Mereka pun tampak kesal melihat komentar bernada rasis tersebut.