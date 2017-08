Dapat Tombol Merah dari Juri AGT, Demian Aditya: That’s Not The End

Demian Aditya. Foto: screencapt.YouTube

jpnn.com, JAKARTA - Penampilan Demian Aditya di AGT kali ini gagal membuat juri dan penonton terpukau.

Buktinya, Demian membuat dua juri AGT, Mel B dan Simon Cowell memencet tombol merah.

Demian pun sadar penampilan dirinya kurang memuaskan. Dia mengakui ada kekeliruan dalam penampilannya kali ini.

Hal tersebut diungkapkannya melalui akun Instagram miliknya. Meski begitu dia memastikan hal tersebut bukan akhir dari penampilannya.

Pasalnya, pria yang dikenal dengan jargon ‘sempurna’ itu memiliki banyak penampilan lainnya yang bakal dia tunjukkan jika kembali lolos.

“Something technically went wrong tonight, but that’s not the end. I have more acts that I want to show you if I pass to semifinals,” ujarnya.

Suami Sara Wijayanto ini lantas mengucapkan terima kasih dan tetap meminta dukungan suara untuknya.

“Thank you so much for the support and don’t forget to vote for me #votedemian #AGTDemian #Sempurna,” tutur dia.

Sumber : PojokSatu