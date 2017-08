Day6 Berjanji Datang Lagi

jpnn.com - Lightstick hijau-putih mendominasi Balai Sarbini, Jakarta Selatan, pada Sabtu malam (26/8). Ratusan fans sudah tidak sabar menanti penampilan band pop-rock asal Korea Selatan Day6.

Band di bawah JYP Entertainment (JYPE) itu beranggota Jae (vokal dan lead guitar), Sungjin (leader dan rhythm guitar), Young K (basis), Wonpil (keyboardist dan synthesizer), serta Dowoon (drum).

Show diawali dengan dua lagu yang membuat para My Day, sebutan fansnya, semakin semangat. Yakni, How Can I Say dan I Wait. Keduanya merupakan single dari album terbaru Day6, Sunrise, yang dirilis pada Juni lalu.

Lima personel pun memperkenalkan diri kepada para fans yang tidak bosan memanggil nama mereka. ’’Kalian semua kelihatannya sudah siap bergoyang malam ini,’’ ujar Jae dalam bahasa Inggris.

Beberapa personel, yaitu Dowoon dan Wonpil, mengucapkan salam dalam bahasa Indonesia. ’’Apa kabar Jakarta?’’ tutur Dowoon.

Setelah membawakan 4 lagu pertama, MC Elven Shouta dan penerjemah Serin Jo mengambil alih acara. Para personel pun memasuki sesi talk show.

Mereka banyak bercerita dan menyapa para My Day. Show tersebut merupakan kali pertama Day6 datang ke Indonesia. Mereka kaget memiliki fans yang cukup banyak.

’’Semangat dari kalian benar-benar besar banget. Keren deh!’’ kata Jae.

Sumber : Jawa Pos