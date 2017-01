Debat Masih Dua Jam Lagi, Ahok Sudah di Lokasi

Basuki Tjahaja Purnama. Foto: dok/JPNN.com

jpnn.com -Debat terbuka calon Gubernur DKI Jakarta baru akan digelar pukul 20.00 WIB hingga 22.00 WIB, di Gedung Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (13/1).

Namun baru pukul 17.00 WIB, calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok, telah berada di sekitar lokasi.

Hal tersebut dikemukakan Prasetyo Edi Marsudi, selaku Ketua Tim Pemenangan Ahok-Djarot Saiful Hidayat,‎ di Gedung Bidakara, Jumat petang.

‎"Pak Ahok sudah di sini, sementara Pak Djarot lagi on the way," ujar Prasetyo.

Selain kedua pasangan calon, ‎Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kata Prasetyo, juga kemungkinan akan ikut menyaksikan secara langsung debat yang digelar KPU DKI Jakarta, sebagai bagian dari pelaksanaan kampanye Pilkada Jakarta.

"Untuk ibu (Megawati,red) tentatif, tapi katanya mau datang. Untuk kepastiannya, sebagai petugas partai saya menunggu," ujar pria yang juga menjabat Ketua DPRD DKI Jakarta tersebut.

Selain itu, Prasetyo juga memastikan para ketua umum dan sekjen partai pengusung pasangan Ahok-Djarot juga akan hadir. Demikian juga ketua DPD parpol pengusung untuk wilayah DKI Jakarta dan tim pemenangan.

"Totalnya ada sekitar seratus orang pendukung Ahok-Djarot yang hadir. Masing-masing ketua umum parpol koalisi dan sekjen, ketua-ketua DPD dan tim pemenangan," pungkas Prasetyo.(gir/jpnn)