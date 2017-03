Para pemain Persebaya Surabaya sedang latihan. Foto: Angger Bondan/dok.JPNN.com

jpnn.com - Persebaya Surabaya berhasil masuk final Piala Dirgantara 2017. Sudah pasti, targetnya adalah juara.

Ini yang dikatakan pelatih Iwan Setiawan menjelang menghadapi Cilegon United di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Rabu petang (8/3).

Skuad Green Force lolos ke final setelah menang 3-0 atas Persibo Bojonegoro di babak semifinal.

Sementara Cilegon United lolos ke final setelah mengalahkan Mojokerto Putera 2-1.

Ditanya soal pertandingan di babak final, coach Iwan mengatakan bahwa ia dan tim tidak mau berpuas diri karena ingin menang di final demi menjaga nama besar Persebaya.

“Jelas saya ingin menang. Ini tidak menjadikan kita puas. Karena tim sudah melangkah sejauh ini. Semua tahu bahwa Persebaya adalah klub besar. Saya tidak ingin tim nothing to lose saat di final. Kita harus kejar juara. Kalaupun harus ada yang nothing to lose, itu mungkin Cilegon United,” tegas Iwan.

Menghadapi Cilegon United di partai puncak, Iwan mengaku tidak akan mengubah strategi tim karena ia sudah punya pakem dan pola permainan sendiri.

“Perubahan strategi tidak ada, karena tim sudah punya tipe permainan sendiri. Perubahan komposisi pemain mungkin ada. Abdul Azis sayang tidak bisa main di final karena akumulasi kartu. Namun kita sudah siapkan pengganti. Saat pre-season tim saya biasakan menang. Akan ada motivasi dan kami harus siap dengan lawan yang akan tampil ngotot. Pergantian pemain tentu ada, tapi tidak akan lari dari skema yang sudah diterapkan di latihan,” tambahnya.