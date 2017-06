Demian Dicibir, Deddy Corbuzier: Tak ada Lagi Tempat Bagi Pesulap di Indonesia

SHARES

jpnn.com, JAKARTA - Deddy Corbuzier ikut prihatin melihat pesulap Demian Aditya yang dicibir saat tampil dalam ajang America’s Got Talent (AGT) 2017

Deddy bercerita, apa yang telah dialami Demian juga sempat dialaminya saat dia masih menjadi pesulap.

Duda satu anak ino mengaku banyak menerima cacian dan hinaan dari berbagai pihak, termasuk para pesulap yang tidak suka dengan dirinya.

Hal itu pula yang menjadi salah satu alasan Deddy mundur dari dunia sulap.

“Salah satu alasan saya berhenti dari dunia sulap because of that. Tidak ada lagi tempat bagi pesulap di Indonesia,” ucap Deddy.

Karena itu, pria berkepala plontos ini meminta agar mereka yang menganggap remeh bisa menunjukkan kehebatannya.

"Show me what you can do (tunjukkan kepada saya apa yang bisa Anda bisa lakukan),” tantang Deddy.(chi/jpnn)