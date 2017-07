Despacito ala Via Vallen Picu Kontroversi, Goyang Yes, tapi...

SHARES

jpnn.com, JAKARTA - Demam Despacito ternyata juga melanda industri musik dangdut Tanah Air. Buktinya, penyanyi Via Vallen pun ikut membawakan lagu milik penyanyi Puerto Rico Luis Fonsi (feat. Daddy Yankee) itu dengan iringan musik dangdut koplo.

Via membawakannya saat manggung di beberapa daerah. Seperti saat dia tampil di Taman Ria Maospati, Madiun, Jawa Timur, akhir bulan lalu.

Video penyanyi asal Surabaya itu saat menyanyikan lagu Despacito yang diunggah di Youtube sudah ditonton sebanyak 1.789.111 orang. Bahkan video itu kembali diunggah oleh akun gosip @lambe_nyinyir.

“Via Vallen ngecover lagu Despacito, jadi koplo gitu geng. Enak buat goyang yes. Walaupun di youtube, di video ini ada beberapa netizen yang kurang suka sama penampilan Via. Tapi banyak juga netizen yang suka. Malah ada bule yang ikut memuji penampilan via vallen. Cucok,” tulis @lambe_nyinyir sebagai keterangan video yang diunggah.

Unggahan video tersebut mendapat komentar dari para netizen. Mereka mendukung Via Vallen yang kreatif menyanyikan lagu tersebut.

Meski begitu, banyak pula netizen yang nyinyir lantaran lagu tersebut jadi terdengar tidak enak.

“Iya-iya tapi cukup ini aja ya yang koplo, udah asik lagu Despacito Lusi Fonsi khas latin ojo terlalu diubah-ubah jadi ra enak jatuhnya,” celetuk @channy_aleya. “Despacito, dikoplo pulak kan ajiiiibbb,” sambung @heynadnad.