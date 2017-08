Despacito Jadi Raja Youtube Baru

SHARES

jpnn.com - Hari itu akhirnya tiba. Klip lagu hit "Despacito" resmi menjadi video paling banyak ditonton di Youtube sepanjang sejarah menggeser "See You Again" milik Wiz Khalifa.

Hanya butuh tujuh bulan bagi lagu latin Luis Fonsi dan Daddy Yankee itu untuk mencatatkan sejarah. Saat ini Despacito sudah ditonton lebih dari tiga miliar kali.

"Terima kasih Youtube atas kesuksesan Despacito," ujar Daddy Yankee di akun Instagram Billboard.

Menurutnya, predikat raja Youtube memiliki arti penting dan sangat membanggakan. Dia pun mengakui peran penting Youtube di era musik modern ini.

Berkat versi remix yang menampilkan Justin Bieber, Despacito terus berjaya di tangga lagu. Ini adalah pekan ke-12 Despacito bertengger di puncak tangga Billboard.

Pada Juni lalu, Despacito memecahkan rekor sebagai lagu yang paling banyak di-streaming. Ketika itu terjadi, banyak yang memprediksi bahwa tak butuh waktu lama sampai rekor Youtube menyusul dipecahkan. (dil/jpnn)