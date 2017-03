Dewa dan Java Jive Bakal Bareng di Kangen Yang Terindah

Jumpa pers jelang konser Kangen Yang Terindah di Cilandak Town Square, Jakarta Selatan, Kamis (2/3). Foto: Dedi Yondra/JawaPos.com

jpnn.com - Dua band legendaris Indonesia, Dewa 19 dan Java Jive segera kembali hadir menyapa penggemar mereka. Keduanya bakal tampil dalam konser bertajuk Kangen Yang Terindah.

Konser yang dipromotori Noble One Management itu bakal digelar di The Pallas-SCBD, Jakarta pada 31 Maret 2017. Founder Noble One Management Ray Sahabuddin mengatakan, konser itu dirancang untuk membawa pendengar bernostalgia kembali ke lagu-lagu hits di era 1990-an.

Selain itu, Ray juga mau mengangkat pamor band berkualitas asal Indonesia. "Kita angkat talent lokal, kita buktikan Indonesia enggak kalah, terutama artis dari tahun 90-an," katanya saat jumpa pers di Cilandak Town Square, Jakarta Selatan, Kamis (2/3).

Dalam konser Kangen Yang Terindah nanti, Dewa 19 bakal berkolaborasi dengan Ari Lasso. Sedangkan Java Jive akan menggaet Nadilla.

Dewa 19 dan Java Jive berbagi panggung dengan durasi masing-masing sekitar 1,5 jam untuk membawa penonton bernostalgia. Uniknya, kedua band itu sepakat untuk tetap menjaga originalitas lagu yang akan disajikan.

"Aransemen tidak banyak, soalnya kalau diubah aransemennya suka ada komentar bilang lebih enakan yang dahulu," kata Dhani dari Java Jive.

Salah satu keunikan lain dalam konser Kangen Yang Terindah adalah dari segi pembawa acara. Nantinya, konser itu akan dipandu duet presenter senior, Edwin dan Jhody Super Bejo.

Sementara panggung konser akan didukung oleh tata suara dan lampu yang megah. Tiket konser Kangen Yang Terindah mulai dijual dengan harga normal Rp 400 ribu. Penyelenggara menyediakan tiket hanya 2.200 lembar. (ded/JPG)