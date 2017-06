Di Dalam Mobil Jenazah Jupe, Luna Maya Sempat Berpikir...

SHARES

jpnn.com, JAKARTA - Aktris cantik Luna Maya adalah salah seorang sahabat yang sangat terpukul dengan kepergian Julia Perez. Luna ikut mengantarkan jenazah dari rumah sakit ke rumah duka, hingga pemakaman.

Pemain film The Doll 2 itu juga berada dalam mobil ambulans mendampingi jenazah Jupe. Dari pantauan JawaPos.com, Luna Maya tidak bisa menahan air mata sejak kepergian Julia Perez. Dia tampak sangat sedih ketika jenazah sahabatnya itu diantarkan ke pemakaman.

Bahkan Luna Maya tampak menangis sambil merenung di dalam mobil ambulans. Di Instagram, pada akun lunamaya, dia mengutarakan isi hatinya.

"My Dear @juliaperezz hari ini aku nganter kamu ke tempat peristirahatan kamu, di mobil jenazah aku mikir, mikir betapa hebatnya kamu, Pe!" tulis Luna Maya.

"Berakhir sudah penderitaan kamu. Kita di sini bakal kangen ketawa kamu, canda kamu, curhatan kamu. You will be missed Jupe," sambungnya.

Jenazah Julia Perez dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondok Ranggon, Jakarta Timur, Sabtu (10/6). (ded/jpg/jpnn)