Di Depan Jokowi, BGI Sebut Investor Tiongkok Tertarik Berinvestasi

Perwakilan BGI Paramitha Ersan dan Presiden Joko Widodo. Foto: Istimewa for JPNN

jpnn.com, BEIJING - Best and Grow Investment (BGI) melaporkan perkembangan rencana pengembangan kawasan dermaga industri terpadu kepada Presiden RI Joko Widodo dalam Forum Investasi Dunia, One Belt One Road di Beijing pada 14 -15 Mei 2017.

BGI berencana membangun kawasana dermaga niaga terpadu di Medan.

Proyek ini menelan biaya mencapai Rp 100 triliun .

BGI memanfaatkan Forum Investasi Dunia di Tiongkok ini untuk menjaring investor.

Perwakilan BGI Paramita Ersan menyampaikan kepada Jokowi bahwa investor di Tiongkok tertarik menanamkan investasi di Indonesia.

Hal itu seiring laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus bergerak naik. Grafik meningkat ini tentu berkat kerja keras pemerintah era Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Ersan mengucapkan terima kasih kepada Jokowi karena telah memberikan iklim kondusif di dalam negeri.

Kondisi itu menciptakan daya tarik bagi para investor.