Dibilang Lebih Gendut, Raisa Bilang...

Raisa. Foto dok JPNN.com

JPNN.com - Raisa Andriana menanggapi santai komentar nyinyir netizen tentang dirinya.

Dari postingan akun lambenyinyir, sejumlah netizen menilai dirinya lebih gendut dari sebelumnya.

Meski dinilai gendutan, kekasih Hamish Daud ini tidak marah. Ia justru balik mendoakan netizen.

Raisa berharap netizen yang menilainya demikian selalu dipenuhi rasa cinta.

“Hope your life will be filled with love and respect always,” balas Raisa.

Postingan ini pun kemudian ditanggapi beragam oleh netizen. Ada yang membelanya.

Namun, ada juga yang malah membully-nya dengan menyebutnya pencitraan.(zul/ps)