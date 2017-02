Dibilang Suka Ajak Perempuan Menginap, Deddy Berang

Deddy Corbuzier. Foto Instagram

jpnn.com - Host papan atas Deddy Corbu‎zier kembali dibuat berang. Pasalnya, mentalis ini dikabarkan sering mengajak perempuan ke rumahnya dan tidur bareng.

Kekesalah Deddy ini pun dituangkan dalam akun Instagram-nya. Dalam akun Instagram pribadinya, Deddy menulis, "Kalau ini tujuan nya saya, saya akan cari kalian semua yang ada di sini. I will Find u, coz i know who u are and I will hurt you bad," tulis Deddy.‎

"Saya punya anak yang tinggal tidur sama saya, nginap di rumah perempuan dan lain-lain?‎ Oh i gonna hurt u so bad. Legally, trust me I will find you, like I always do," imbuhnya.

Pria berkepala plontos ini pun memberi waktu pelaku 1 X 24 jam.‎

"You have 24 hours to straight this shit! Coz it will hurt a lot‎," katanya.

Posting-an Deddy itu membuat netizen heboh. Baru satu jam diunggah, postingan itu direply oleh ribuan komentar followernya.

Banyak yang mendukung Deddy untuk mencari haters yang melontarkan fitnah itu kepada dirinya.‎ (esy/jpnn)